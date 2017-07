PM prende suspeitos de tráfico de drogas no São Pedro

Após denúncia anônima, a Polícia Militar (PM) prendeu três homens, de 18, 19 e 35 anos, e dois adolescentes infratores, ambos de 16 anos, suspeitos de tráfico de drogas, no bairro São Pedro, localizado na zona Oeste de Juiz de Fora, nesse domingo, 16.

Os suspeitos tentaram fugir ao notar a presença da polícia, no entanto, foram abordados pelos militares. A polícia encontrou cinco pedras de crack próximo aos suspeitos, R$ 149,25 com um dos homens, R$ 730 nas partes íntimas de um segundo indivíduo, R$24,50 e mais dois dólares com um terceiro homem. Um adolescente disse ser dono das drogas encontradas.

Os homens foram presos em flagrante e os adolescentes foram apreendidos e encaminhados à presença da autoridade competente.