Mais de R$32 mil são roubados de igreja evangélica no Mariano Procópio

Um jovem de 18 anos e um homem de 35 foram detidos pelo roubo à uma igreja evangélica, na Rua Agassis, bairro Mariano Procópio, no final da tarde dessa sexta-feira, 14. Eles levaram R$32.220 e dois celulares. Os suspeitos fugiram em um carro, posteriormente abandonado na Avenida Brasil, mas acabaram detidos pela polícia.



De acordo com a PM, os dois homens renderam o líder da igreja e um pastor, que estavam no escritório do local. Um dos autores, empunhando um revólver, ordenou que as vítimas abrissem o cofre, colocando o dinheiro dentro de uma mochila. Eles também levaram o dinheiro que estava nas mesas da secretaria e dois celulares. Posteriormente, os criminosos fugiram em veículo que estava estacionado em uma rua próxima ao templo.



Eles abandonaram o carro em frente a sede do Sport Club e tentaram, sem sucesso, embarcar em um táxi. Entraram, então, em um ônibus e seguiram em direção à casa de um dos suspeitos. O endereço da residência foi localizado depois que a polícia identificou um dos autores do roubo por meio da placa do veículo abandonado na fuga.



Policiais militares efetuaram um cerco no local. Os dois autores tentaram fugir, mas foram detidos. Com um deles, foram encontrados a quantia de R$10.123, os aparelhos de telefone roubados e um simulacro de arma de fogo, que ele negou ser de sua propriedade. O restante do dinheiro não foi localizado.



Os homens foram presos em flagrante e conduzidos a delegacia. Uma terceira pessoa estaria envolvida no crime, mas não foi identificada pelos dois suspeitos.