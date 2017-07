Trio é apreendido por tráfico no Grajaú

Um adolescente de 16 anos e dois jovens, de 18 e 19 anos, foram apreendidos por tráfico de drogas, na rua Wady Abdo Farah, bairro Grajáu, zona Leste, na noite dessa sexta-feira, 14.



De acordo com informações do Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), policiais monitoravam uma residência, frequentada por usuários de drogas, quando viram um dos jovens entregar um material suspeito ao menor. O adolescente teria chegado ao local em um táxi, pego o material e entrado no veículo novamente.



O carro foi abordado pelos policiais, que, com o menor, encontraram uma sacola plástica contendo 360 pedras de crack e a quantia de R$30. O adolescente informou aos PMs que a droga seria entregue a outra pessoa e que ele receberia R$100 pelo serviço.



Os policiais retornaram à residência monitorada e abordaram os outros dois suspeitos, mas nenhuma substância foi encontrada com eles. Em revista no local, foram encontradas, no quintal, em cima do fogão, um pote contendo seis porções de maconha e um invólucro com mistura base para crack. Também foram apreendidos um tablete e 75 pedras de maconha.



Os policiais também encontraram R$1088 em um dos quartos da casa. De acordo com a PM, existem várias denúncias de tráfico de entorpecentes no local. Os autores receberam voz de prisão em flagrante delito, e o menor, voz de apreensão. Os três foram conduzidos para a delegacia, juntamente com todo material apreendido.

NO IPIRANGA

Em outra ação, a Polícia Militar cumpriu um mandado de busca e apreensão em um bar, na Avenida Darcy Vargas, bairro Ipiranga, na noite de sexta-feira, 14. Um homem de 67 anos foi detido e com ele foi apreendida a quantia de R$ 4.785.



Em buscas pelo estabelecimento, foram encontradas 14 porções e três cigarros de maconha, uma porção de cocaína, R$ 369 em notas, R$59,35 em moedas e dois aparelhos celulares.



No local, haviam, ainda, três máquinas caça níqueis. No interior delas foram localizadas, respectivamente, as quantias de R$15, R$4 e R$20.



O estabelecimento foi autuado e o homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas. De acordo com informações da PM, a operação foi feita em parceria com a Vara da Infância e da Juventude, uma vez que algumas denúncias davam conta de que menores estariam consumindo bebidas alcoólicas e drogas no interior do bar.