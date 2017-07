Formação de condomínio irregular no Costa Carvalho continua sem solução

O caso da formação irregular de um condomínio no Costa Carvalho, denunciado pelo Diário Regional em março deste ano, ainda não foi solucionado. O professor e morador do bairro, Alex Reis Costa, ressaltou que a situação se arrasta desde dezembro de 2016, mês no qual ele entrou com processo no Ministério Público (MP) do Estado de Minas de Gerais. “Era pra ter acontecido a primeira audiência, mas o representante da Associação de Moradores não compareceu”, contou Alex, que, até o momento, aguarda nova notificação do MP.

Segundo o relato, o problema ocorre na Rua Doutor Luiz Augusto Nagem Assad, onde vizinhos fecharam os acessos à via, formando uma área residencial irregular. “Além da guarita no início da rua, há outras duas estruturas que fecham o entorno. Foram construídos dois muros que fecham o acesso aos bairros Aracy e Parque Burnier, que antes era possível por meio de uma escada em ambos os locais”, explicou.

O morador esclarece, ainda, que apenas o problema com o recebimento de correspondência foi solucionado. “Após pouco mais de um ano tentando buscar uma solução, consegui que os Correios passassem a fazer as entregas na porta da minha casa e não na guarita”, contou. Na matéria divulgada em março, o morador relatou que muitas das encomendas deixadas na guarita não eram entregues em sua casa.

Por meio de assessoria, a Secretaria de Atividades Urbanas (SAU) informou que a última notificação em relação à guarita foi feita no dia 26 de junho, com o prazo de até sete dias para cumprimento da ordem de demolição. Ainda de acordo com a nota, um pedido de prorrogação de prazo foi feito pelo responsável pelo condomínio, sendo concedido 20 dias a partir de 3 de julho para ser cumprida a ordem. Em caso de não cumprimento, a SAU adotará as medidas cabíveis quanto à demolição.

Em relação aos muros construídos e que impedem o acesso a outros bairros, a SAU disse que o condomínio já foi autuado e multado, e que o processo em curso na primeira instância irá definir a situação das outras duas construções que impedem o acesso aos dois bairros vizinhos citados.