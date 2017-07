Juiz de Fora recebe o Minas Láctea 2017

Juiz de Fora será sede de um dos mais importantes eventos do setor lácteo da America Latina, o Minas Láctea. A expectativa é de que cerca de 10 mil pessoas compareçam ao Expominas, entre os dias 18 e 20 de julho, para conhecer as pesquisas, tendências e demandas do mercado. O evento, considerado uma vitrine para o setor, está de volta com seu formato completo, e discute a qualidade do leite como ponto fundamental para abertura de novos negócios.

Neste ano, o Minas Láctea agrega a Exposição de Produtos Lácteos (Expolac); a Exposição de Máquinas, Equipamentos, Embalagens e Insumos para a Indústria Laticinista (Expomaq); o Congresso Nacional de laticínios; a Semana do Laticinista e o Concurso Nacional de Produtos Lácteos.

Segundo o chefe geral do Instituto de Laticínios Cândido Tostes (ILCT), Cláudio Furtado Soares, o concurso é o grande destaque deste ano. Cerca de 70 empresas participarão, apresentando mais de 200 produtos lácteos, que serão avaliados em 11 categorias, como doce de leite, requeijão, manteiga e queijos minas padrão, prato, reino, gouda, parmesão, provolone, destaque especial e gorgonzola. “É um elemento de competitividade para a indústria, proporcionando maior divulgação dos produtos e maior retorno financeiro”, explicou Soares.

Os produtos serão julgados nos dias 18 e 19 de julho no laboratório da Epamig, localizado na sede do ILCT. Aspectos como a cor, textura, odor, aroma, sabor e consistência, serão avaliados por juízes de universidades, indústrias, entre outros órgãos. A premiação será entregue no dia 20.

Ainda conforme o chefe do ILCT, o evento é um atrativo para o movimento no turismo e na economia da cidade. “Estima-se que mais de 3000 pessoas participaram da organização. Isso envolve os serviços de transporte, hotelaria, restaurantes, mobilizando uma grande demanda de serviços”, destacou. “O Minas Láctea é um ambiente que proporciona negócios, inovação, trazendo recursos de outras regiões do país para a cidade”, finalizou.

A programação completa e os conteúdos podem ser acessados no site www.minaslactea.com.br.