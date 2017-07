Comunidades celebram o dia de Nossa Senhora do Carmo

A Igreja Católica celebra, neste domingo, 16, o dia de Nossa Senhora do Carmo, intercessora dos missionários e evangelizadores. A festa em honra a essa devoção de Maria é relacionada à Ordem Carmelita, congregação fundada pelos discípulos do profeta Elias, recordando a visão de seu mestre no Monte Carmelo, quando reconheceu numa pequena nuvem a imagem da mãe de Jesus.



Segundo informações do padre Edison Antônio Soares da Costa, Nossa Senhora do Carmo é conhecida por entregar, no século XII, um escapulário a São Simão Stock, Superior Geral da Ordem dos Carmelitas. “Ela apareceu enquanto eles estavam sendo perseguidos por estarem evangelizando, com uma vestimenta marrom e a calda da ordem dos carmelitas, e disse: ‘Reze e confie na proteção divina’”, conta. “Devido a esse episódio, os devotos dela usam o escapulário para ter uma proteção”, completa da Costa.



O padre considera que a relação dos fiéis com Nossa Senhora do Carmo é grandiosa. “Eles olham para ela como mãe e rezam para ela pedindo proteção, para que a Mãe Santíssima leve os pedidos ao Pai”, relata. A expectativa do padre é grande para a procissão e a missa celebrada para comemorar a data. “A expectativa é de termos uma participação maior dos fies do que o ano passado”, afirma.



A estudante Maria Luiza Nogueira, de 18 anos, é devota de Nossa Senhora do Carmo. Ela conta que essa devoção vem desde a infância. “Ela é a padroeira da minha cidade, Carmo da Mata, que fica perto de Divinópolis, então cresci vendo minha família, principalmente minha avó, com muita fé nela”, afirma. “A cada dia minha fé foi aumentando e também fui consagrada a Nossa Senhora do Carmo”, completa.



Maria Luiza pede, diariamente, proteção para a santa. “No meu dia a dia, nossa Senhora do Carmo é meu suporte, minha protetora e a quem recorro a todas as minhas preocupações. Portanto, sempre encontro nela um colo de mãe”, conta.



Comunidades da Arquidiocese de Juiz de Fora que levam o nome de Nossa Senhora do Carmo e o Colégio do Carmo prepararam atividades especiais para homenageá-la.

Confira as programações:



Catedral Metropolitana (Centro)

*A Catedral fica na Rua Santo Antônio, 1201 – Centro

Dia 16 de julho – Domingo – Dia de Nossa Senhora do Carmo

7h – Missa na Catedral Metropolitana seguida de procissão até o salão paroquial

Colégio Nossa Senhora do Carmo – Bairro Santa Helena

*O colégio fica na Rua Dona Maria Helena Teixeira, 112 - Santa Helena

Dia 16 de julho – Domingo – Dia de Nossa Senhora do Carmo

10h - Missa presidida pelo arcebispo metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira

Capela Nossa Senhora do Carmo - Bairro Jardim Natal (pertencente à Paróquia Nossa Senhora de Lourdes)

*A capela fica na Rua Antônio Bernardo, 259 - Jardim Natal

Dia 16 de julho – Domingo – Dia de Nossa Senhora do Carmo

6h - Oração do terço

17h30 – Procissão com a imagem de Nossa Senhora do Carmo saindo do Mercado Standa em direção à capela, onde haverá Santa Missa

*Haverá funcionamento de barraquinhas.

Capela Nossa Senhora do Carmo - Bairro Granjas Apollo (pertencente à Paróquia São Pio X)

*A capela fica na Rua Marciano Pinto, 1996 - Granjas Apollo

Dia 16 de julho – Domingo – Dia de Nossa Senhora do Carmo

9h - Saída da procissão da Igreja Nossa Senhora do Sagrado Coração de Jesus, com destino à Igreja de Nossa Senhora do Carmo

10h - Chegada da cavalgada à Igreja de Nossa Senhora do Carmo

10h15 - Missa Campal em ação de graças

12h - Almoço

14h - Show de prêmios e sorteio de brindes aos presentes

16h - Encontro de Sertanejos

20h - Queima de fogos e forró

Comunidade Nossa Senhora do Carmo – Bairro Santo Antônio (pertencente à Paróquia Santo Antônio do Paraibuna)

*A comunidade fica na Rua Roque Falci, 170 - Santo Antônio

Dia 16 de julho – Domingo – Dia de Nossa Senhora do Carmo

19h30 – Missa na comunidade