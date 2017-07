Campanha de vacinação antirrábica rural começa dia 17

Com cronograma dividido em três semanas e força tarefa de duas equipes, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio do Setor de Zoonoses, dará início à vacinação antirrábica de cães e gatos na zona rural da cidade. A ação acontecerá entre 17 de julho e 4 de agosto. A próxima etapa será a vacinação na área urbana, programada para 2 de setembro. A campanha da zona rural será feita por meio de busca ativa, com postos fixos e móveis, com objetivo de atender as localidades em que os moradores têm mais dificuldade para se deslocar. Serão vacinados cães e gatos a partir dos três meses de idade, principais transmissores da doença. Os fazendeiros estão sendo orientados a vacinar também bois, cavalos e outros mamíferos.

A raiva é doença viral transmitida para os seres humanos a partir da saliva de animais infectados. É praticamente incurável, mas totalmente prevenível, por meio da vacinação. Juiz de Fora não possui casos de raiva em humanos desde 1998.

Fonte:Assessoria