“Teste do Pezinho” agora é feito nas UBSs

A partir deste mês, as unidades básicas de Saúde (UBSs) de Juiz de Fora passam a realizar o “Teste do Pezinho”. O atendimento foi descentralizado com o objetivo de facilitar o acesso das mães e garantir que nenhuma criança fique sem passar pelo exame. Para o subsecretário de Atenção Primária à Saúde, Thiago Horta, além de comodidade, a implantação do procedimento nas UBSs é também uma ação importante para a promoção da saúde e de cuidados preventivos dos recém-nascidos, portanto, uma arma no combate à mortalidade infantil.

Durante maio e junho, os servidores das UBSs foram treinados para a realização do teste, e a previsão é de que, até o fim do mês, todas as UBSs estejam oferecendo mais este serviço.

O “Teste do Pezinho” faz parte da triagem neonatal, que é o acompanhamento do processo de crescimento e desenvolvimento do recém-nascido, monitorando fatores de risco ao nascer e a evolução da criança, garantindo um atendimento de qualidade. Através da puericultura, serão abordados diversos fatores, como orientações e estímulo da amamentação, acompanhamento do crescimento e desenvolvimento do bebê, garantia e monitoramento das vacinas, bem como detecção e encaminhamento para tratamento precoce das crianças que apresentarem desvios do crescimento e desenvolvimento, patologias ou agravos.

O “Teste do Pezinho” deve ser feito após as primeiras 48 horas do bebê e até o quinto dia de vida. O exame deve ser agendado na unidade de saúde pelo responsável. O Departamento de Saúde da Criança e Adolescente (DSCA) continua a oferecer o teste para os usuários que moram em áreas descobertas.

