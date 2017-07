PRF prende professor que adulterou placa para não pagar pedágio

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam um professor de artes marciais, de 35 anos, pelo crime de adulteração de placa de veículo, durante uma fiscalização de rotina, no km 714 da BR -040, em Barbacena, nesta quinta-feira, 13.

Segundo a PRF, o homem teria adulterado as placas de identificação de seu veículo, para não pagar o pedágio, localizado na localidade Correia de Almeida, no município de Barbacena. O veículo, um Fiat/Idea foi apreendido e multado em mais de R$500.

Durante a revista no interior do veículo foram encontradas duas cédulas, uma de R$50,00 e outra de R$10,00 escondidas dentro do painel. Nelas havia marcas de tinta vermelha, semelhante à usada para marcar as notas provenientes de roubos a caixas eletrônicos.

Ainda segundo a PRF, o motorista não soube explicar a origem das cédulas e negou serem de sua propriedade. Quanto à adulteração das placas informou que o fez por acreditar que o pagamento de pedágio é abusivo.

O professor, que mora em Curitiba, informou que estava indo de Juiz de Fora para Belo Horizonte, onde dois outros ocupantes do veículo iriam participar de um evento de MMA, intitulado “Jungle Fight”.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil e o professor foi preso.

Fonte: Assessoria PRF