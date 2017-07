Aparelhos de ar-condicionado são roubados na UFJF

O representante de uma empresa terceirizada, que atende a Universidade Federal de Juiz de Fora, denunciou à Polícia Militar (PM), nessa quinta-feira, 13, o desaparecimento de dois aparelhos de ar-condicionado no Instituto de Ciências Biológicas (ICB).

Segundo informações da PM, o denunciante disse que chegou por volta das 7h da manhã no laboratório de microbiologia do Instituto, e notou que os aparelhos que ainda seriam instalados sumiram do local.

A PM teve acesso às imagens de câmeras de segurança instaladas na saída da universidade no bairro São Pedro, que mostram dois homens saindo da instituição com um dos aparelhos. A gravação deve contribuir nas investigações.

Além do registro na PM, o caso foi registrado internamente pela UFJF. O Diário Regional entrou em contato com a universidade, que informou que os procedimentos padrões foram seguidos e que o caso segue em investigação.