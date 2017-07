Prefeitura apresenta novo portal de empregos

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) apresentou, na tarde dessa quinta-feira, 13, o seu mais novo portal de empregos. Com modernidade e inovação, o “Seu Emprego JF” promete ampliar o acesso do cidadão a novas oportunidades no mercado. A ferramenta dará continuidade ao trabalho promovido pelo antigo site, o “JF Empregos”. Os mais de 144 mil currículos já cadastros no portal, assim como as 3106 empresas, serão migrados. A reformulação foi de R$95 mil.

O novo site passa a contar com a tecnologia responsiva, podendo ser acessado por várias plataformas, como smarthpones, tablets e notebooks. Agora, pessoas físicas poderão anunciar oportunidades, utilizando o número do CPF. Outra novidade ficou por conta da facilidade no processo de seleção da empresa. Elas terão mais opções para acompanhar, selecionar, organizar um processo seletivo, e se comunicar com o candidato.

Segundo a gerente de Departamento de Trabalho, Emprego e Renda da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedettur), Leila Abrahão, a nova plataforma vai desburocratizar a relação entre o cidadão e as empresas, no que diz respeito à seleção de pessoal. “É um site que ficou mais fácil navegar, de forma interativa, que vai estimular mais o usuário. Além disso, as empresas terão mais filtros para avaliar o currículo e chegar até o candidato para a vaga”, destacou.

O prefeito Bruno Siqueira (PMDB) espera que as mudanças ampliem o número de oportunidades no mercado de trabalho. “Cremos que essa ferramenta ajudará quem está querendo trabalhar, e as empresas poderão empregar essas pessoas. Isso trará mais geração de empregos e desenvolvimento econômico para a cidade”, comentou.

ACESSIBILIDADE

Conforme a gerente do Departamento de Políticas para Pessoas com Deficiências e Direitos Humanos (DPCDH) da PJF, Thais Altomar, um recurso de tecnologia assistiva está disponível no novo portal. Através de aplicativos de acessibilidade, o sistema traduz textos para a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e converte português escrito para voz falada no Brasil, oferecendo às pessoas com necessidades especiais a possibilidade do entendimento.

De acordo com ela, a intenção é promover a independência e inclusão do profissional. “As pessoas não tinham como fazer a leitura do site, pois ele não estava acessível. O grande avanço é que as pessoas terão autonomia para fazer o acesso, procurar sua vaga e deixar o seu currículo à disposição”, afirmou. Ela acrescenta que o público também continuará contando com o atendimento presencial no DPCDH, localizado na Rua São Sebastião, 750, Centro. O atendimento também pode ser realizado pelo telefone 2104-7643.

JF EMPREGOS

A antiga plataforma da PJF, lançada em 2012, contava com 144 mil currículos e 3106 empresas cadastradas em seu banco de dados. Além disso, mais de 50 mil vagas de empregos eram oferecidas no site. Com o novo portal, a Prefeitura espera preencher as vagas, elevando a efetividade em cerca de 20% a 25%. Para acessar o novo site (www.seuempregojf.com.br), os usuários deverão realizar um login para confirmação do cadastro e atualização dos dados.