Estatuto da Criança e do Adolescente completa 27 anos

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) completou 27 anos nessa quinta-feira, 13. Regulamentado em 13 de Julho de 1990, o documento tem como objetivo a proteção dos direitos humanos das crianças e adolescentes. Em Juiz de Fora, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a Comissão da Câmara Municipal de Defesa dos Direitos da Criança do Adolescente, realizaram atividades no Parque Halfeld, durante a manhã, para reforçar a importância do ECA.



Para Carlos Henrique Rodrigues, Presidente do Conselho da Criança e Adolescente, o estatuto possibilitou a evolução na garantia de direitos e obrigações. “A partir do ECA, conseguimos avanços na erradicação da mortalidade infantil, do tráfico de drogas, do trabalho infantil, e da exploração sexual. Criamos também instrumentos que nos permitem cobrar as autoridades, mobilizar a sociedade, realizar denúncias e proteger as crianças de forma mais efetiva. Mas ainda há muito a se fazer”, ressaltou.



Carlos Henrique também destacou a importância das ações desenvolvidas no município para proteger e dar suporte às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. “No caso de menores que cometem atos infracionais, temos o centro Socioeducativo, e temos outras medidas, como semi-liberdade, prestação de serviços à comunidade. Além do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) e o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), que também auxiliam e trazem oportunidades para os jovens”, finalizou.



Júlio Obama Jr. (PHS), vereador e presidente da Comissão da Câmara, falou sobre a importância do ECA na garantia dos direitos de crianças e adolescentes. “Há quem critique o Estatuto da Criança e do Adolescente, por desinformação ou convicção, mas não podemos negar que ele é um instrumento educacional e jurídico baseado nos valores da própria Constituição de 1988. Também a partir do ECA passa a figurar, na própria constituição, a criança e o adolescente como sujeitos de direito, ou seja, possibilita, principalmente, a criação de políticas públicas para eles”, destacou o vereador.



Ainda segundo o vereador, a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança do Adolescente da Câmara trabalha em conjunto com outros órgãos do poder público e entidades da sociedade civil. “Nós abrimos um grande diálogo esse ano com a rede de proteção, como o departamento especial de proteção da prefeitura e com os próprios conselheiros tutelares, para agir de forma intersetorial”, disse Júlio. Além de Júlio Obama, participam da Comissão os vereadores André Mariano (PSC), Kennedy Ribeiro (PMDB) e Ana Rossignoli (PMDB).

DIA DO CONSELHEIRO TUTELAR



Júlio Obama Jr. destacou, ainda, a aprovação, na Câmara Municipal, de um Projeto de Lei que institui o Dia do Conselheiro Tutelar, a ser comemorado no dia 13 de julho. O vereador ressaltou que a data será importante para a reflexão sobre o papel dos conselheiros tutelares na garantia de direitos dos jovens.