Juiz de Fora terá tempo firme no final de semana

O frio deve dar uma aliviada neste final de semana em Juiz de Fora. Segundo informações do meteorologista Luis Ladeia, do 5º Distrito de Meteorologia (Inmet), o céu deve ficar nublado a parcialmente nublado, com nevoeiro ao amanhecer, nesta sexta-feira, 14.

No sábado, 15, e no domingo, 16, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado. As temperaturas na cidade vão variar entre 10°C e 26°C. A umidade do ar oscila entre 95% pela manhã, e 40% de tarde e à noite.

Ainda de acordo com Ladeia, há possibilidade de que uma frente fria chegue a cidade semana que vem, abaixando, novamente, as temperaturas.