UFJF altera funcionamento durante as férias acadêmicas

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) entra no período de férias acadêmicas nessa quinta-feira, 13. As atividades acadêmicas serão retomadas normalmente na terça-feira, 1º de agosto. Confira o funcionamento da Universidade neste período:

Central de Atendimento (CAT): abrirá normalmente de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados das 9h às 12h.

Restaurante Universitário (RU): funcionará em horário reduzido e servirá apenas almoço, de segunda a sexta-feira, das 11h às 14h. Para atendimentos relacionados a carteirinha de estudante e o selo de validação, o RU do Campus atenderá das 8h às 16h, e o do Centro da cidade das 8h às 14h.

Biblioteca Central: não abrirá a partir de sábado, 15, para empréstimos e devoluções de livros, pois estará trocando seu sistema de gerenciamento e retornará às atividades em 31 de julho. As bibliotecas do Museu de Arte Moderna Murilo Mendes (Mamm) e a do Memorial da República Presidente Itamar Franco funcionarão normalmente.

Ônibus circulares: funcionarão normalmente, tanto os dos estudantes quanto os dos servidores, porém, com frota reduzida.

Hospital Universitário (HU): as unidades do Dom Bosco e de Santa Catarina funcionarão normalmente.

Mamm e Memorial da República Itamar Franco: funcionarão em horário integral. Entre terça e sexta-feira abrirão das 9h às 18h, e sábados, domingos e feriados das 12h às 18h.

Fórum da Cultura: aberto para visitação das exposições do museu e da galeria normalmente, de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h. As atrações podem ser conferidas aqui.

Cine Theatro Central, Casa de Cultura e Centro Cultural Pró-música: não trabalharão com horários diferenciados e a programação está disponível nas respectivas páginas.

O campus avançado de Governador Valadares não sofrerá alteração no horário de funcionamento, pois está com o calendário acadêmico diferenciado do campus de Juiz de Fora, e ainda estará dentro do prazo de período letivo.

