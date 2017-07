Economista dá dicas de como podemos economizar na hora das compras

Ir ao supermercado é essencial para comprarmos alimentos, produtos de limpeza, entre outros itens que necessitamos no dia a dia. Porém, ultimamente, as compras têm saído mais caras para o consumidor. O economista André Surian dá algumas dicas de como fazer o dinheiro render mais, possibilitando que ele seja utilizado para outras finalidades além das compras, como em atividades de lazer.

Surian orienta que o consumidor evite fazer as compras nos finais de semana, pois os preços dos produtos aumentam. “É aconselhável a pessoa tentar ir ao longo da semana para fazer as compras e aproveitar as promoções feitas pelos supermercados”, afirma.

Outra dica essencial passada pelo economista é a pesquisa de preço, para que o consumidor se informe sobre os estabelecimentos que oferecem as melhores ofertas. "Hoje em dia, a pessoa não precisa sair de casa para comparar os preços entre os mercados. Ela consegue fazer isso na internet e também através de panfletos de propaganda”, orienta Surian, ressaltando, ainda, que os produtos costumam ficar mais baratos a partir da segunda quinzena do mês.

O economista considera uma boa saída a pessoa comprar produtos não perecíveis por atacado, mas alerta que o consumidor não deve fazer isso com produtos de validade mais curta. “Para aproveitar promoções, é válido comprar em grande quantidade em atacados, pois esses locais costumam fazer um preço mais barato dependendo da quantidade de produtos”, afirma. “As pessoas que preferirem ir comprando aos poucos ao longo do mês também podem aproveitar as promoções, tomando cuidado para não serem enganadas”, complementa. Surian destaca, ainda, que é importante comprar somente os itens que estiverem na lista de compras, para evitar gastos desnecessários.

A estudante de Administração Kátia dos Reis Gomes passou a ir mais ao supermercado quando se mudou para Juiz de Fora, e vem notando uma alta nos preços. “Percebo que os preços vêm aumentando muito, principalmente o do leite, que é o produto que eu compro em maior quantidade”, conta. “Costumo ir ao supermercado toda segunda-feira e sempre vejo algum que tenha alguma promoção ou no qual o preço esteja mais em conta”, complementa. Kátia também diz que não costuma comprar os produtos pela marca e sim pelo preço mais favorável.