Trecho da Rua José Lourenço Kelmer sofre intervenções neste sábado

Neste sábado, 15, a partir das 8h, o trânsito na Rua José Lourenço Kelmer, no Bairro São Pedro, entre os condomínios Gran Ville e Parque Imperial, será em sistema pare e siga, devido a uma intervenção na via para obras de despoluição do Paraibuna. O objetivo do trabalho é implantar cerca de 1.100 metros de redes coletoras de esgoto.

A intervenção é parte integrante do Coletor São Pedro, que terá dez quilômetros de extensão e passará pelos bairros São Pedro, Marilândia, Martelos, Borboleta, Democrata, Mariano Procópio, Aeroporto, Santos Dumont e Vale do Ipê, onde a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) finalizou, recentemente, a implantação de mais 200 metros de redes na Rua Doutor Jamil Altaf.

A previsão é que toda a obra seja concluída em novembro, mas a intervenção será apenas neste sábado.

Fonte: Assessoria