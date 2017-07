Idosa morre após cair da janela na Zona Norte

Uma idosa de 67 anos caiu de uma altura de três metros, da cozinha de sua casa, no bairro Santa Cruz, zona Norte, na noite dessa quarta-feira, 12.



Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a idosa teria ouvido um barulho e abriu a janela para ver do que se tratava. No momento, a vítima teve um mal súbito e caiu no interior de um córrego que fica aos fundos da residência.



Ainda segundo os bombeiros, a mulher teve ferimentos graves na coluna ao bater em uma viga de concreto e precisou ser levada para o Hospital de Pronto Socorro (HPS), onde foi constatado um traumatismo medular. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã desta quinta-feira, 13.