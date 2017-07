Dupla armada assalta supermercado no Progresso

Dois homens armados assaltaram um supermercado no bairro Progresso, localizado na zona Leste, nessa quarta-feira, 12.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), os homens chegaram ao local em uma moto. Em seguida, com uma arma de fogo em mãos, um dos autores foi até um dos caixas, colocou a arma na cabeça de uma funcionária e anunciou o assalto, a ameaçando de morte.

Após as ameaça, as funcionárias do estabelecimento, de 21 e 32 anos, repassaram R$926 dos caixas do supermercado. Em seguida os indivíduos fugiram na moto, dando um tiro para o alto.

Ainda segundo a PM, foram realizadas intensas buscas aos autores, mas até o momento não foram encontrados. O supermercado assaltado possui câmeras de monitoramento e as imagens deverão ser utilizadas nas investigações.