Procon/JF divulga ranking das dez empresas mais reclamadas

Das dez empresas que obtiveram maior número de reclamações no primeiro semestre de 2017, a Telemar Norte e Leste S/A, que controla os serviços Oi TV, Oi Fixo, Oi Móvel e Oi Velox, continua na primeira posição do ranking, seguida pela Vivo S/A e Via Varejo S/A (Casas Bahia e Ponto Frio). O levantamento foi feito e divulgado pela Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/JF).

Dos 13.495 atendimentos registrados na sede do Procon de 1º de janeiro a 30 de junho deste ano, 6.014 estão relacionados a problemas com prestação de serviço e aquisição de produtos. A Telemar Norte e Leste S/A recebeu 2.596 reclamações. A segunda colocada foi a Vivo S/A, com 647 queixas, e, em terceiro lugar, a Via Varejo S/A (loja física) com 467 reclamações.

“Cobrança indevida e produto com defeito são os dois tipos de reclamações mais comuns que nós recebemos”, enfatiza Eduardo Schröder, superintendente do Procon de Juiz de Fora, salientando que o ranking semestral configura-se como um mecanismo de segurança para o consumidor avaliar as empresas. “Entre um levantamento e outro, a população pode comparar os fornecedores que são contumazes. Apesar das empresas terem conhecimento do ranking, a qualidade da prestação dos serviços não tem melhorado”, avalia Schröder.

Resta ao consumidor ficar atendo em relação à procedência dos bens e serviços antes de contratá-los. O registro de reclamações pode ser feito direto na agência ou por meio dos telefones 3690-7610 e 3690-7611.

CONFIRA O RANKING

1 - Telemar Norte e Leste S/A | 2.596 atendimentos | 19,24%

2 - Vivo S/A | 647 atendimentos | 4,79%

3 - Via Varejo S/A (loja física) | 467 atendimentos | 3,46%

4 - Tim celular S/A | 398 atendimentos | 2,95%

5 - Caixa Econômica Federal | 389 atendimentos | 2,88%

6 - Banco Bradesco | 376 atendimentos | 2,79%

7 - Claro empresa bras. de telec. S/A | 346 atendimentos | 2,56%

8 - Claro S/A | 272 atendimentos | 2,02%

9 - Banco Itau S/A | 263 atendimentos | 1,95%

10 - Banco Santander (Brasil) S/A | 260 atendimentos | 1,93%