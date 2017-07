Ato de honestidade de motorista e cobrador tem reconhecimento da Settra

“Sentimento de dever cumprido”. Esta é a sensação relatada pelo cobrador Anderson dos Santos e pelo motorista Saulo Gage dos Reis, que na última semana, enquanto trabalhavam na linha 305 (Jardim Esperança), encontraram e devolveram uma sacola contendo R$4 mil a um homem que perdeu a quantia no ônibus. A atitude dos profissionais, que chamou a atenção do secretário de Transporte e Trânsito, Rodrigo Tortoriello, fez com que o titular da pasta recebesse os profissionais em seu gabinete, na manhã dessa quarta-feira, 12, para homenagear e reconhecer o ato de honestidade.

Durante o encontro, Tortoriello avaliou a atitude dos profissionais. “A sociedade vivencia tempos difíceis, onde a honestidade, que deveria ser regra, passa a ser exceção. A iniciativa desses profissionais nos chama a atenção e nos prova que ainda existem pessoas de bem e honestas, e isso nos orgulha. São gestos simples como este que não nos deixam perder a fé, demonstram a humanidade e engrandecem o serviço prestado no transporte público”.

O motorista relatou que não esperava grande repercussão do ato, mas crê que possa servir de exemplo para outras pessoas. “É muito gratificante ser reconhecido desta forma. Foi repercussão positiva, mostrando para as pessoas que a honestidade deve prevalecer sempre”, disse Reis.

Já o cobrador destacou que o dinheiro o ajudaria a resolver dificuldade financeira pela qual está passando, mas que se sentiu aliviado em devolver a quantia para o dono, e acredita que ações como essa são capazes de melhorar o mundo. “A gente fica até sem palavras. É sensação muito boa. Talvez, se eu tivesse feito o contrário, poderia ter recebido notícia ruim no dia seguinte. Então, resolvi fazer o certo, e devolver o que não era meu. Se todas as pessoas fizerem isso, coisas boas acontecerão para a sociedade e para elas mesmas”, finalizou.

Fonte: Assessoria