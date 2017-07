“Arraiá da Cidade” terá barraca beneficente da Casa São Camilo de Lelis

As festas de São João são famosas pelas quadrilhas, brincadeiras e comidas típicas, como canjica doce, churrasquinho, cachorro-quente e caldos. No 20º “Arraiá da Cidade”, promovido pela Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), o público poderá provar essas e outras delícias e, ao mesmo tempo, ajudar quem precisa de apoio e carinho. Isto porque a Casa São Camilo Lelis marcará presença na festa com uma barraca beneficente para arrecadar fundos para a instituição.

Além dos alimentos já citados, a casa venderá também “angu à baiana”, “feijão amigo”, arroz-doce e refrigerante. Os preços variarão entre R$3 e R$10. No Arraiá, haverá ainda food trucks comercializando hambúrgueres artesanais, chopp, macarrão na chapa e tapioca, uma towner de pizza e uma barraca de pipoca e milho verde.

SOBRE A CASA SÃO CAMILO DE LELIS

Fundada em outubro de 1971, a entidade filantrópica tem o objetivo de levar conforto e alegria para pessoas em situação de rua, que necessitam de cuidados. Atualmente, 19 idosos estão internados, recebendo suporte médico e assistencial. A instituição possui ainda fila de espera, com cerca de 80 nomes cadastrados. De acordo com a supervisora administrativa da casa, Daniela Bellini, o local funciona como albergue. “São pessoas que não têm familiares e, muitas vezes, estão realizando tratamento contra o vício em álcool e drogas. Quando acaba, ficam morando aqui. Geralmente, elas são encaminhadas pelo serviço social da Prefeitura de Juiz de Fora ou por algum conhecido”, explica.

A Casa conta com o trabalho de 16 profissionais contratados e cerca de cem voluntários que ajudam nas demandas. A instituição, segundo Daniela, é mantida com doações: “Recebemos ajuda financeira, doações de alimentos e de roupas, que são vendidas em nosso bazar. Fazemos festas para arrecadar fundos. Tudo para manter a dignidade dos assistidos. É um trabalho muito importante para eles, mas também para nós. Eles são pessoas alegres e isso nos deixa felizes também. É uma troca”.

A Casa São Camilo de Lelis está localizada na Rua José Nunes Leal, nº42, no bairo Santa Luzia, zona Sul, e o telefone de contato é 3234-1676.

Fonte: Assessoria