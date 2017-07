Moradores do bairro Ipiranga reivindicam mais linhas de ônibus para o bairro

O bairro Ipiranga, atualmente, é atendido por 16 linhas de ônibus, mas apenas uma delas é destinada à localidade. As demais atendem à bairros do entorno.



De acordo com informações do presidente da Associação de Moradores do Bairro Ipiranga, Paulo Alexandre Mineiro da Silva, os moradores do bairro que precisam do ônibus não conseguem entrar no coletivo quando ele passa por lá. ”Os ônibus estão sempre lotados, pelo fato de atenderem outros bairros no entorno e não somente o principal, que é o Ipiranga”, afirma Silva.



A Associação de Moradores vai se reunir, na próxima segunda-feira, 17, com representantes do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), de escolas e com outras autoridades, para escrever um documento formal a ser entregue, junto com um abaixo assinado, na Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra). “Vamos entregar na Settra o abaixo assinado, junto com o documento feito com as demais autoridades, para termos bastante argumento e fazer a reivindicação”, afirma o presidente da associação.

NOTA DA SETTRA



Em nota, a Settra se manifestou sobre a situação do bairro Ipiranga e esclareceu os procedimentos que devem ser tomados para o encaminhamento de reclamações e solicitações.



"Os pedidos para criação de linha devem ser tratados diretamente com a Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra). Caso seja um pedido coletivo dos moradores, o documento deverá ser entregue na Settra (Rua Maria Perpétua, 72/5º andar, Bairro Ladeira). Caso sejam pedidos individuais, a indicação é registrar pelo telefone 3690-8218 ou pelo endereço eletrônico Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. . Assim que a pasta receber a solicitação, a mesma será avaliada pelo Departamento de Transporte Público, que dará o retorno aos moradores após a análise."