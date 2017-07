Três homens armados com revólver e faca assaltaram uma casa no bairro Ponte Preta, zona Norte, nessa terça-feira, 11. Segundo informações da Polícia Militar (PM), três pessoas, de 27, 58 e 84 anos, foram mantidas reféns até o fim do assalto.

Os autores roubaram um carro modelo Eco Esporte, que foi localizado posteriormente pela PM. Ainda segundo a polícia, além do veículo, também foi roubado uma quantia em dinheiro.