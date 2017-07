Motociclista armado assalta mulher na zona Norte

Uma mulher foi assaltada por um motociclista armado, no bairro Jóquei Clube 2, localizado na zona Norte, nessa terça-feira, 11.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), a mulher, com idade não divulgada, caminhava pela rua quando foi abordada pelo autor que a ameaçou de morte com uma arma de fogo, e roubou seu celular. Segundo foi relatado pela vítima, o autor utilizou capacete durante toda a ação, o que impossibilitou o reconhecimento do homem.

A polícia fez buscas, mas o autor não foi encontrado.