Mulher é agredida em assalto e vai parar no HPS

Uma mulher de 30 anos foi vítima de um assalto praticado por outras duas mulheres, na Rua Marechal Floriano Peixoto, no Centro, na noite dessa terça-feira, 11.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima estava em frente a um supermercado localizado na rua, quando foi abordada por duas mulheres que a jogaram no chão e a agrediram com socos. Após a ação as autoras fugiram levando o aparelho celular da mulher.

A vítima precisou ser encaminhada para o Hospital de Pronto Socorro (HPS), onde foi medicada e ficou internada.