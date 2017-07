UFJF divulga segundo edital de classificação do Sisu 2017

Os estudantes que estão na fila de espera do segundo edital de reclassificação do Sisu 2017/2 podem consultar o resultado a partir desta quarta-feira, 12, às 12h, no site da Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos (Cdara) da Universidade Federal de Juiz de Fora (www.ufjf.br/cdara).

Os aprovados devem ficar atentos ao período de realização da pré-matrícula on-line, que poderá ser realizada logo após a divulgação do edital, através do link que será liberado para acesso também no site da Coordenadoria. O prazo se estende até as 23h59 da próxima sexta-feira, 14, sendo esta a primeira etapa a ser cumprida pelos candidatos para a efetivação da matrícula.

Nos dias 26 e 27 de julho acontece a segunda etapa, que consiste na matrícula presencial nos campi de Juiz de Fora e Governador Valadares, de acordo com um cronograma a ser divulgado pela Cdara. Nesta etapa, os aprovados devem trazer a documentação e os formulários previamente preenchidos.

Este ano, as inscrições para a segunda edição do Sisu foram feitas entre os dias 29 de maio e 1º de junho, com a chamada regular sendo realizada em 5 de junho. O primeiro edital de reclassificação foi divulgado na quarta-feira, 5. No site da Coordenadoria está disponível para consulta o cronograma de divulgação dos próximos editais.

Fonte: Assessoria UFJF