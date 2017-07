PRF apreende 4.500 maços de cigarros contrabandeados

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã dessa terça-feira, 11, nove caixas contendo 4.500 maços de cigarro contrabandeados na rodovia BR-040, no perímetro urbano de Juiz de Fora. O material foi encontrado em um carro, com placas de Barbacena, e possui origem paraguaia, cuja venda é proibida no Brasil.



O motorista de 42 anos, morador de Barbacena, foi preso em flagrante e após consulta no sistema da Polícia, foi constatado que ele já tinha cometido o mesmo crime, quando foram encontradas 200 caixas de cigarros em seu sítio em Santa Bárbara do Tugúrio.



O infrator e o material foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal.