Militar do Exército é preso por assaltar padaria e agredir idosa

Um soldado militar do Exército Brasileiro, de 18 anos, foi preso suspeito de assaltar uma padaria e agredir uma idosa, de 68 anos, que trabalhava no caixa do comércio. O caso ocorreu no bairro Nossa Senhora Aparecida, zona Leste, nessa segunda-feira, 10.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), após a ação o suspeito teria sido imobilizado por outro homem, até que a chegada da PM para averiguar a ocorrência.

A polícia fez buscas, mas nenhum material foi encontrado com o suspeito, no entanto, o homem foi reconhecido pela vítima que trabalhava no caixa, que afirmou ter sido agredida pelo mesmo com uma coronhada na cabeça. Além do reconhecimento, uma roupa semelhante à usada no crime foi encontrada em um quarto na casa do suspeito.

Ainda segundo a PM, o soldado disse que a ação teria ocorrido com o apoio de um comparsa, que não foi localizado pela polícia. O dinheiro roubado foi recuperado quando um anônimo fez contato com a PM dizendo ter encontrado no quintal de sua residência uma sacola plástica contendo a quantia roubada na padaria, além de dois celulares e a carteira de identidade do autor preso.

A idosa agredida no assalto precisou ser levada para o Hospital de Pronto Socorro. Já o suspeito foi preso e o caso acompanhado pelo o 10º Batalhão de Infantaria Leve do Exército.