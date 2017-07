Assaltante é preso após tentar despistar a polícia

A Polícia Militar (PM) prendeu um homem de 31 anos na Avenida dos Andradas, suspeito de assaltar uma pessoa na Rua Barão de Cataguases, nessa segunda-feira, 11.

Segundo a PM, após o assalto o homem fugiu para um galpão, ao lado de um posto de gasolina, situado na Avenida dos Andradas. Em seguida ele teria saído do local com uma roupa diferente da anterior.

A polícia, que vigiou toda atitude suspeita do indivíduo, abordou o homem e encontrou com ele R$48, mesmo valor que uma vítima perdeu no assalto do cruzamento entre as ruas Barão de Cataguases e Avenida Rio Branco.

Ainda segundo a PM, a vítima reconheceu o suspeito do assalto, e disse que o homem teria simulado estar armado durante a ação.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia de plantão.