Sindicomércio lança Prêmio Oddone Turolla de Jornalismo

O Sindicato do Comércio de Juiz de Fora (Sindicomércio- JF) realizou, na manhã dessa segunda-feira, 10, o lançamento do Prêmio Oddone Turolla de Jornalismo. Em sua primeira edição, a premiação terá como tema “A evolução do comércio de bens e serviços, no desenvolvimento socioeconômico de Juiz de Fora".



“Nossa ideia é valorizar o trabalho dos jornalistas, além de incentivar os alunos que pretendem seguir esta carreira, de forma a estimular, divulgar e prestigiar a categoria", destacou o Presidente do Sindicomércio- JF, Emerson Beloti de Souza. A escolha do tema tem como finalidade melhorar o entendimento, pela sociedade e pelo poder público, de matérias relativas à importância da atividade do comércio na vida de Juiz de Fora, além de apontar problemas e soluções para o setor.



A premiação visa reconhecer importância do trabalho dos profissionais da comunicação e dos estudantes de jornalismo, nos diferentes veículos. Os interessados poderão se inscrever em pelo menos cinco categorias. São elas Estudante, Impresso (jornal e revista), Rádio, Televisão e Internet.

INSCRIÇÕES

Podem ser inscritos trabalhos veiculados na imprensa entre janeiro e agosto de 2017. As inscrições podem ser feitas até 30 de agosto de 2017, pelo site (www.premio.sindicatodocomercio.org.br). Os vencedores serão anunciados e receberão os prêmios no dia 29 de setembro de 2017.



A premiação tem patrocínio de várias empresas, entre elas, a rádio Premium FM, a TVE- Juiz de Fora e o jornal Diário Regional.