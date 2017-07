Receita abre consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2017

Cerca de 1,3 milhão de contribuintes que declararam Imposto de Renda (IR) neste ano vão receber dinheiro do fisco. A Receita Federal (RF) abriu, nessa segunda-feira, 10, a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2017.

Segundo informações do auditor fiscal Leonardo Couto Sobral, a partir do segundo lote os contribuintes começam a receber por ordem de entrega da declaração. Para fazer a consulta, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal e informar o número do CPF. A liberação das restituições será feita a partir do dia 15 e se estende até o final do ano. Se estiverem fora desses lotes, os contribuintes devem procurar o órgão, pois os nomes podem estar na malha fina por erros ou omissões na declaração.

A restituição é depositada na conta bancária que o contribuinte informou na declaração do Imposto de Renda. “A conta relacionada tem que estar vinculada ao CPF do contribuinte que fez a declaração”, afirma Sobral. O contribuinte que tiver algum problema com a conta pode sacar o dinheiro no Banco do Brasil, dentro do prazo de um ano. “Para isso, ele deve ligar para o banco, através do número 40004, e informar uma conta que tenha o CPF dele cadastrado, para ser feito um depósito”, explica o auditor.

Leonardo ressalta que a Receita pode fazer algum tipo de auditoria na declaração nos próximos cinco anos. “É importante que o contribuinte sempre verifique a situação da declaração, no extrato da mesma. Isso pode ser verificado no auto-atendimento, através do e-CAC, no site da Receita”, orienta o auditor.

A Receita vai pagar cerca de R$467,2 milhões a 148,2 mil contribuintes, que fizeram a declaração entre 2008 e 2016, mas estavam na malha fina. Considerando os lotes residuais e o pagamento de 2016, o gasto total com as restituições chegará a R$3 bilhões.

Os contribuintes que não conseguirem resolver as situações por meio do atendimento online, podem ir pessoalmente a sede da Receita Federal, localizada na Avenida Barão do Rio Branco, nº372. O horário de funcionamento é de 7h às 19h, de segunda-feira a sexta-feira.