Independência Shopping oferece Circuito de Férias para as crianças

Para movimentar a criançada durante as férias escolares, o Independência Shopping traz diversas atrações. O destaque fica por conta do Hoverboard, nova atração da Praça de Eventos. Entre os dias 11 e 31 de julho, será montada uma arena para a prática de esportes radicais em skates elétricos. O espaço conta com uma rampa para manobras e um circuito radical, tudo montado com uma ambientação especial de luz e som.

A atração é disponível para crianças e adultos e as atividades terão o acompanhamento de monitores, além de equipamentos de segurança de uso obrigatório, como capacetes, joelheiras e cotoveleiras. O evento funcionará de segunda a sábado de 10h às 22h, e domingos de 10h às 20h. A programação inclui eventos que serão realizados ao longo do mês para agitar as férias.

O Independência Shopping ainda oferece diversas outras opções de lazer: Toy Company, espaço lúdico onde os pais podem deixar os filhos pequenos enquanto fazem suas compras; Zoo Tour, os famosos bichinhos de pelúcia motorizados; o Simulador de Montanha Russa; o Driving Dreams, carros divertidos para os pequenos dirigirem pelo shopping; e a Magic Games, que traz jogos eletrônicos e atrações para toda a família.

A diversão não para por aí. Em julho, diversas animações e filmes de aventura, como “Homem-Aranha: De volta ao lar” e “Meu Malvado Favorito 3”, estão em cartaz no UCI Knoplex. Para deixar o passeio completo, vale passar pela Praça de Alimentação e aproveitar as opções irresistíveis que incluem pizzas, sanduíches, chocolates e sorvete.

Todas essas opções de lazer estão listadas em um tabloide especial de férias, que será distribuído na cidade e também será disponibilizado no shopping. O tabloide vai contar com um combo promocional com os brindes a seguir: 1 churros de doce de leite da “Olha o Churros!” por R$6; um ticket família (2 adultos + 2 crianças até 12 anos) no cinema UCI Kinoplex por R$ 50,00; e uma ficha na Magic Games. As promoções valerão todos os dias até 31 de julho.

Fonte: Assessoria