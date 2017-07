Cesama avança com implantação de redes interceptoras de esgoto na Avenida Brasil

Desde que as obras de despoluição do Rio Paraibuna começaram, em agosto de 2013, um dos maiores desafios era trabalhar com tubulações de grande porte em trechos com intenso fluxo de veículos, como a Avenida Brasil. Para solucionar essa adversidade, a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) decidiu utilizar uma tecnologia inovadora: a escavação de túneis subterrâneos em trechos próximos à ponte da Rua Benjamin Constant e ao viaduto Augusto Franco. No local, já foram instalados 462 dos 1.400 metros de redes interceptoras previstos, que terão como objetivo impedir que o esgoto seja lançado diretamente no rio.

De acordo com o diretor de Desenvolvimento e Expansão da Cesama, Marcelo Mello do Amaral, intervenções desse tipo, conhecidas como método não-destrutivo, eram muito caras, porém, em virtude do avanço tecnológico, têm apresentado um custo mais competitivo em relação aos métodos tradicionais de abertura de valas. “Recortar o asfalto para a implantação de redes como esta, feitas de concreto, com um metro de diâmetro, mostrou-se inviável, uma vez que seria necessário interditar totalmente trechos da Avenida Brasil. Assim, optamos pelo uso desses dois túneis, que, além de garantirem a profundidade necessária à rede, reduzem os impactos ambientais de uma escavação a céu aberto em grande profundidade, bem como os transtornos no trânsito”, explicou.

Orçado em R$130 milhões, o conjunto de obras de despoluição do Rio Paraibuna abrange a implantação de aproximadamente 40 quilômetros de tubulações ao longo das margens do rio e dos córregos São Pedro, Tapera, Matirumbide, d´Anta, Yung e Independência. Além disso, serão construídas cinco estações elevatórias para bombeamento dos efluentes nas regiões mais íngremes, das quais, duas já estão em fase de conclusão, e duas novas Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), uma no Bairro Granjas Bethel e outra em Santa Luzia, além da ampliação das ETEs Barbosa Lage e Barreira do Triunfo.

