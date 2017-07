Idosa é encontrada morta e com sinais de violência no bairro Granjas Três Moinhos

Uma idosa de 69 anos foi encontrada morta em sua residência, no bairro Granjas Três Moinhos, na noite desse domingo, 9.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), a vítima estava caída com a barriga virada para cama e em seu corpo foram identificados sinais de violência, como marcas no pescoço e sangramento nos lábios.

Ainda segundo a PM, a família da vítima relatou que teria ligado várias vezes para a idosa, no entanto ela não atendeu. Em decorrência da não resposta da idosa, foram até a casa da mulher, encontraram a porta da sala e do quarto da vítima abertas e o corpo no local.

Nenhum suspeito foi apresentado, sendo apenas colhidas informações de vizinhos que não quiseram se identificar. Segundo relatos de tais vizinhos, muitas pessoas estranhas entravam na residência, entretanto não souberam identificá-las.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e constatou a morte, equipes de perícia também estiveram presentes para colher informações sobre o caso. Em seguida, o corpo foi levado pela funerária.