Adolescentes fogem de ONG em que cumpriam medida socioeducativa

Dois adolescentes de 17 anos fugiram de uma ONG (Organização Não Governamental) onde cumpriam medida socioeducativa, no bairro Granjas Bethânia, localizado na zona Nordeste de Juiz de Fora, nesse domingo, 9.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), o diretor da ONG compareceu à delegacia de polícia ressaltando que por volta das 17h30, os jovens subiram no muro e fugiram do local. No entanto, ainda segundo o diretor, somente foi possível identificar a fuga dos rapazes durante a contagem diurna.

Até o momento não há mais informações sobre a fuga dos adolescentes infratores.