Bombeiros combatem incêndio em transformador de energia no Furtado de Menezes

Um transformador de energia pegou fogo na tarde desse sábado, 8, na Rua Furtado de Menezes, no bairro homônimo, zona Sudeste. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater o incêndio. A corporação teve o apoio da Cemig, que desligou a rede de energia para segurança no local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve o vazamento do óleo utilizado para lubrificar dentro do equipamento. Com o superaquecimento, o transformador incendiou. Como havia passagem de energia no equipamento, os militares tiveram que usar extintor, com pó ABC, para combater as chamas.