Motorista abandona carro de luxo com joias e barras de ouro após acidente no Centro

Um carro de luxo foi abandonado após o motorista colidir com outro veículo na Avenida Itamar Franco, região Central, na madrugada desse sábado, 8. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), uma testemunha relatou aos militares que viu o condutor do veículo fugindo do local do acidente em um terceiro veículo.



Os policiais encontraram quatro barras de ouro, 44 pedras semelhantes a diamantes; 11 pedras semelhantes a pérolas; oito pares de brincos, uma aliança, cordões, pulseira, duas gargantilhas e piercings, todos semelhantes a ouro, dentro do carro abandonado. Também foram encontrados no veículo R$450, um pendrive, uma agenda e um medidor de anéis. O que chamou a atenção dos militares é que não há registro de furto ou roubo destes materiais na cidade, além do fato do motorista fugir e deixar o material para trás.



A PM foi acionada pelo proprietário do outro automóvel, que estava estacionado e foi danificado.



O veículo capotado foi removido pelo guincho para pátio credenciado e todos os materiais foram encaminhados para a Perícia da Polícia Civil, que irá apurar o caso.