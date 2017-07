Homem é preso por tráfico de drogas no Jóquei Clube

Um homem de 46 anos foi preso por tráfico de drogas na Rua Dona Ambrosina Nunes Lima, situada no bairro Jóquei Clube, zona Norte, na tarde dessa sexta-feira, 7. Os militares foram informados por um pedestre que o autor estaria guardando entorpecentes e comercializando em sua residência. A viatura foi até a casa do homem e lhe encontrou na porta do local.



Após abordagem, os policiais realizaram busca pessoal e encontraram uma pedra de crack na bermuda do suspeito, que afirmou que estava guardando a droga para um outro homem. Em seguida, autor permitiu que os militares entrassem em sua casa e disse que uma pedra grande de crack estava escondida em um buraco debaixo do tanque de lavar roupas.



Dando continuidade às buscas, os militares encontraram três balanças de precisão, quinze papelote de cocaína e uma algema escondidos no guarda-roupa do autor.



Homem e os materiais foram encaminhados à Delegacia.