PJF realiza 20º Arraiá da Cidade na Praça Antônio Carlos

Para espantar o frio do juiz-forano, o “Arraiá da Cidade” promete agitar a Praça Antônio Carlos nos dias 15 e 16, sábado e domingo, com atrações para todas as idades. Será um fim de semana com muita dança, quadrilhas, shows musicais, brincadeiras e comidas típicas da festa popular. Tradicional na cidade, o evento é promovido pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa).

No sábado, a partir das 14h, o público poderá participar de brincadeiras tradicionais, como pescaria e “acerte a boca do palhaço”, e provar comidas típicas do arraiá (milho verde, caldos e pipoca), além de cachorro-quente, macarrão na chapa, tapioca, hambúrguer e cerveja artesanal. Às 15h30, a dupla sertaneja Luiz Henrique e Otávio sobe ao palco. Logo depois, a quadrilha “Trombone” se apresentará, com cerca de 40 integrantes. A festa continua, às 18h, com show do grupo “Arrasta Rots", que toca músicas no estilo “forreggae”.

Já no domingo, a festança começa também às 14h. As atrações ficam por conta da quadrilha do Grupo Folclórico Santa Terezinha, de Muriaé, que dançará com 50 integrantes, e do cantor sertanejo Walter Diniz, com início marcado para as 18h.

Fonte: Assessoria