Estresse e ansiedade afastam mais de 500 juiz-foranos do trabalho

Um levantamento divulgado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) na tarde de sexta-feira, 7, aponta que 550 juiz-foranos estão afastados de suas atividades trabalhistas em função de transtornos provocados pela ansiedade e o estresse. Conforme dados da Secretaria de Previdência, o número de trabalhadores que recebem auxílio-doença, em razão de problemas relacionados à ansiedade, aumentou cerca de 17% nos últimos quatro anos, o que corresponde a quase 27 mil brasileiros longe de seus postos de trabalhos. Nesse período, as despesas com o benefício foram de R$1,3 bilhão.

De acordo com a psicóloga especialista em Terapia Comportamental Cognitiva (TCC), Elisangela Pereira, a ansiedade e o estresse podem causar diversos tipos de problemas e ter consequências emocionais e psicológicas para a saúde. “O estresse pode gerar úlceras, reações alérgicas e problemas cardíacos. Já a ansiedade, diminui a concentração e interfere na produtividade e no resultado de nossas ações. Todos esses transtornos desorganizam o nosso sistema”, explicou.

Segundo ela, os principais sintomas associados aos transtornos são a falta de paciência, de interesse e de motivação pelas atividades, além de cansaço extremo e irritabilidade. Em casos mais extremos, eles podem se transformar em uma síndrome do pânico. Para Elisangela, é muito importante que as pessoas não deixem os problemas chegarem ao excesso e procurem ajuda de um profissional. “O papel do psicólogo para ajudar no controle da ansiedade e do estresse pode ser determinante. O que promovemos é um treinamento para que as pessoas criem uma nova forma de pensar, de ver a vida, de encarar os problemas e lidar com as situações cotidianas”, destaca a psicóloga.

A especialista reforça que existem maneiras de controlar os transtornos, mas é preciso que as pessoas escolham e se adaptem. “São ótimas as formas de controlar. Poder ser por meio da meditação, de exercícios físicos. É ideal que o paciente reúna diversas técnicas ou descubra qual delas traz um efeito positivo para ele e experimente”, finalizou.