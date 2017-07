Polícia apresenta trio envolvido em furto de apartamento no Manoel Honório

A Polícia Civil de Minas Gerais(PCMG), por intermédio da 5ª Delegacia Distrital, cumpriu três mandados de prisão contra três indivíduos, de 29, 30 e 31 anos, respectivamente, nos bairros Olavo Costa e Santo Antônio, região Sudeste, na manhã de sexta-feira, 7. Os homens são suspeitos de envolvimento no furto de um prédio residencial, situado na Rua Severino Belford, no Bairro Manoel Honório, zona Leste, no dia 23 de junho.

Conforme informações da polícia, na ocasião, os três teriam arrombado um apartamento que estava vazio, no quarto andar do edifício, e furtado a quantia de R$1000, jóias, aparelhos eletrônicos e pertences pessoais das vítimas. “Eles entraram no imóvel e interfonaram para vários apartamentos, buscando um que estivesse vazio. Quando encontraram, arrombaram a porta, entraram e vasculharam a propriedade”, explicou a delegada titular da 5ª Delegacia, Larissa Mascotte.

Ainda de acordo com a delegada, o trio tem várias passagens por crimes contra o patrimônio, como furto, lesão corporal e tráfico de drogas. Os suspeitos vinham agindo em conjunto, cometendo uma série de delitos na cidade. Segundo Larissa, dois deles foram ouvidos na delegacia e confessaram o crime. Em razão disso, foi dada voz de prisão preventiva.

“Eles já foram presos por diversas vezes. A especialidade do trio é o furto à residência. Conseguimos as imagens do prédio e, através delas, identificamos a placa do taxista que deu fuga para os autores", relatou. De posse da identificação do veículo, a polícia recuperou as imagens da câmera de segurança do táxi. Com ajuda da 135ª companhia da Polícia Militar, os três homens foram reconhecidos.

A titular acrescentou, também, que o material subtraído pelos autores não foi recuperado. Os itens foram vendidos para um caminhoneiro que passava pelo local após o crime. O trio foi encaminhado para o Ceresp e permanece à disposição da Justiça.