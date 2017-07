Jovens são assaltados no Mergulhão

Dois jovens, de 14 e 17 anos, foram vítimas de um assalto no Mergulhão, no bairro Mariano Procópio, região central de Juiz de Fora, nessa quinta-feira, 6.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), dois adolescentes infratores, de 16 e de 17 anos, teriam ameaçado as vítimas com um simulacro de arma de fogo e uma faca. O jovem infrator de 17 anos, com a arma falsa, teria atacado o pescoço de uma das vítimas, o ameaçando de morte e exigindo o aparelho celular. O outro autor, de 16 anos, teria colocado uma faca no abdômen da outra vítima, também exigindo um aparelho celular.

A Polícia fez buscas na região. Os suspeitos das infrações foram localizados e reconhecidos pelas vítimas. Os aparelhos roubados também foram recuperados pela polícia.

Com os suspeitos do assalto foi encontrado um simulacro de um revólver e uma faca de aproximadamente 20 centímetros.

Os adolescentes infratores foram apreendidos.