Dupla assalta motoboy no Bairro de Lourdes

Um motoboy foi vítima de assalto, no Bairro Nossa Senhora de Lourdes, zona Leste, nessa quinta-feira, 6.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), uma mulher teria pedido um lanche por telefone para uma lanchonete localizada no bairro Jardim Esperança, zona Sudeste. No momento da entrega o motoboy não encontrou o número de entrega mencionado no pedido, e foi surpreendido por uma dupla, que com um revólver, roubou R$ 50, o capacete e o celular da vítima. O motoboy ainda teria sido ameaçado pela dupla de assaltantes, que fugiu após a ação.

Com base no número de telefone que fez o pedido, foi possível identificar a foto de uma mulher, que seria a dona do aparelho celular que fez o pedido à lanchonete.

A vítima foi orientada a bloquear o seu aparelho de telefone celular e seus chips, e também a comparecer à delegacia de posse do número e da fotografia do celular que realizou o pedido para as demais providências cabíveis por parte da polícia judiciária.

Mediante as informações disponíveis, a polícia fez buscas, mas os suspeitos não foram encontrados.