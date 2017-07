Demanda de trânsito na Andradas é discutida em audiência

Em Audiência Pública, realizada na tarde dessa quinta-feira, 6, no plenário da Câmara Municipal, a população se reuniu com autoridades e membros da Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra) para debater questões de infraestrutura e encontrar soluções para desafogar o tráfego de veículos no corredor viário que integra a Rua Bernardo Mascarenhas e a Avenida dos Andradas.

O vereador Wanderson Castelar (PT), solicitante do encontro, comentou que esta é a quarta reunião para discutir os problemas na via. O intuito é pressionar e sensibilizar as autoridades. “As pessoas que utilizam aquele trecho sabem a hora de sair de casa, mas não sabem quando irão voltar. É uma situação que perdura há décadas e, com o passar do tempo, o problema foi se agravando e não foi traçado um plano para resolver", afirma, ressaltando o sucesso de intervenções feitas em outras regiões da cidade.

A grande concentração de bairros em volta das vias, aliado ao aumento na frota de veículos, causa impactos na região. Além do mais, o número de escolas, estruturas imobiliárias e a falta de planejamento para a via, agravam ainda mais o problema, gerando grandes engarrafamentos e inviabilizando o trânsito.

Representantes da sociedade civil apresentaram reivindicações e cobraram soluções para os problemas da via. “Estamos diante de uma situação que se reflete por toda a cidade. Temos uma estrutura que é a mesma há mais de 30 anos, que comporta faculdades, escolas, complexos imobiliários, e ninguém se preparou para recebimento dessas construções. Sentimos a falta de maior planejamento, de um plano de estruturação para o município”, reforçou a presidente da Associação dos Moradores do Bairro Santa Terezinha, região Nordeste, Nilza Gaudereto.

PROJETOS E RECURSOS

Os recursos para financiamento das obras de melhoria da via são provenientes de um convênio com o Ministério do Transporte, por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura do Transporte (Dnit) e prevê a disponibilidade de mais de R$60 milhões. A verba é destinada para mudanças na Avenida e para a construção de uma ponte e de um viaduto, na altura do Bairro Barbosa Lage, zona Norte. Também serão construídas duas trincheiras na altura da Rua Benjamin Constant. No entanto, não há previsão de quando o recurso será aplicado.

Tortoriello acrescentou que a PJF trabalha em parceria com a MRS, estudando um projeto de circulação viária que vai do trecho do Bairro Mariano Procópio até a Rodoviária. “O que temos de concreto e que pode nos ajudar é um estudo de circulação viária no local. Estamos observando a adequação do futuro viaduto para desafogar a região. Ainda assim, dependemos dos recursos do Governo para custeio da obra”, finalizou.