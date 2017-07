Temperaturas aumentam, mas sensação de frio permanece neste fim de semana

O frio deve diminuir aos poucos em Juiz de Fora e região durante o fim de semana, segundo informações do meteorologista Luis Ladeia, do 5º Distrito de Meteorologia (Inmet). Essa diminuição acontecerá devido a forte massa de ar polar que está deixando a região. Ladeia explicou que a massa de ar polar ganhou mais força esse ano por não ter sido controlada pelo El Niño, fenômeno atmosférico-oceânico caracterizado por um aquecimento anormal das águas superficiais no Oceano Pacífico.

Na terça-feira, 4, a cidade registrou a menor temperatura do ano quando os termômetros marcaram 8,7°C.

TEMPO NO FIM DE SEMANA

A previsão para esta sexta-feira, 7, é de céu nublado a parcialmente nublado, com possibilidades de chuviscos, o que faz com que a sensação térmica de frio continue. No sábado, 8, e domingo, 9, o céu fica nublado a parcialmente nublado. As temperaturas variam entre 12°C e 20°C durante todo o fim de semana. A umidade do ar vai variar entre 40% e 65%.