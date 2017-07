Venda de veículos cresce e aquece mercado

Apesar da crise e da baixa movimentação de negócios durante o ano passado, as vendas de veículos em Juiz de Fora melhoraram nesse primeiro semestre. Mesmo que pequeno, o crescimento foi percebido nas principais concessionárias da cidade.

O gerente da Concessionária Chevrolet Planeta, Alisson Riani, notou uma melhora de 26% nas vendas desse ano em relação ao primeiro semestre do ano passado. Para atrair mais os clientes a concessionária oferece taxas melhores e, em alguns meses, oferecem emplacamento e IPVA gratuitos. “Oferecemos também desconto no veículo ou bônus em algum carro usado”, complementa Riani, que espera que as vendas continuem crescendo no segundo semestre.

Na concessionária Thema Veículos o fluxo de pessoas procurando automóveis zero quilômetro aumentou, segundo informações da gerente de vendas, Isabela Araújo. Apesar da intensa procura, Isabela ressalta que não houve melhora significativa no emplacamento, que está ligado diretamente com as vendas, em relação ao mesmo período do ano passado. “Percebemos uma queda de 6,5% de emplacamento em Juiz de Fora. A melhora é registrada em relação ao aumento de procura, mas as vendas estão acontecendo de forma um pouco mais tímida”, ressalta a gerente.

Com o objetivo de atrair mais clientes, a concessionária tem realizado a divulgação de veículos nas mídias sociais e aumentado a vivência do cliente com o carro. “Oferecemos mais test drive para o cliente dirigir e sentir o carro, tentando, dessa forma, apresentar a marca de forma positiva”, afirma a gerente. Isabela está com boas expectativas para o segundo semestre. “Há a expectativa de uma melhora para o segundo semestre em relação ao mesmo período do ano passado. Geralmente o segundo já é melhor que o primeiro, mas isso não ocorreu de maneira significativa no ano passado. Esperamos um aumento de 57% com relação ao primeiro semestre desse ano”, afirma.

Para o consultor de vendas da Peugeot Saint Germain, Anderson Cristian, o mercado vem reagindo nos últimos meses. “O mercado tem dado uma aquecida. A Peugeot é uma das marcas que mais cresceram e a concessionária conseguiu obter lucro nas vendas. Foi feito uma reforma na loja e buscamos melhorar os carros e os equipamentos deles e com isso aumentamos nossas vendas”, afirma Cristian. Além da reforma e melhoras nos veículos, a concessionária procura valorizar o carro usado, fazer promoções como emplacamento e IPVA grátis, vendas diferenciadas para portadores de necessidades especiais e para empresas”, comenta.

Anderson está otimista quanto às vendas para o segundo semestre. “Neste segundo semestre o setor deve ser mais impactado, prevemos o mercado mais aquecido ainda”, afirma o consultor.

Já o gerente geral da Delta Fiat, Renato Gurgel, afirmou o ano começou com uma queda nas vendas em relação ao ano anterior, mas em maio e junho a empresa percebeu um crescimento e as vendas já estão equiparadas ao mesmo período do ano passado. A concessionária aposta no lançamento de novos modelos para atrair mais consumidores e está otimista para as vendas no restante do ano. “Temos a expectativa de vender 4 mil veículos no segundo semestre”, afirma o gerente.

VENDAS DE MOTOCICLETAS

O gerente da Independência Motos, Gian Franco, disse que o comércio de veículos, no geral, teve uma retração nos últimos anos. “No ramo específico de motocicletas Honda, analisando o último trimestre, houve uma recuperação satisfatória frente ao mesmo período de 2016, acreditamos que os clientes encontram nas motocicletas Honda bons atrativos para vencerem as oscilações do preço dos combustíveis e também a dificuldade com locais para estacionar.

Além desta economia, os clientes ganham em qualidade de vida, pois, o trânsito tem sido um grande causador do aumento do stress. Por estes motivos o comércio de motocicletas tem conseguido um crescimento” afirma Franco.

Para atrair os consumidores a concessionária oferece brindes e flexibiliza o pagamento, aumentando o número de parcelas.

O gerente está otimista em relação às vendas do segundo semestre. “Nossa expectativa é crescer 15% em relação ao semestre de 2016. Audacioso para o momento econômico, mas possível ser alcançado. Motocicletas ainda são uma ótima opção de transporte, lazer e também de trabalho”, defende.

VENDAS NO BRASIL

Segundo informações da Agência Brasil, o setor de distribuição de veículos registrou retração de 3% nas vendas em junho, na comparação com maio, com 277.194 unidades comercializadas, considerando todos os segmentos Na comparação com junho do ano passado, no entanto, houve crescimento de 5,15% nas vendas do setor, de acordo com balanço mensal divulgado, na última terça-feira, 4, pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).