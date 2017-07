Homem que atuava em roubos e furtos no Centro é preso em flagrante

Um homem de 56 anos, que atuava na região central de Juiz de Fora em roubos e furtos de objetos de bolsas e mochilas de pessoas que passavam no local. A ação foi realizada por equipes da Polícia Civil nessa quinta-feira, 6, e é resultado de investigações realizadas com a finalidade de coibir esse crime na área central.

De acordo com informações do delegado Márcio Savino, responsável pelas investigações, policiais civis da 7ª Delegacia atuaram infiltrados no centro, acompanhando alvos, quando, na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, o suspeito retirou objetos do interior da bolsa de uma mulher de 59 anos e foi preso em flagrante, na presença de testemunhas. Ele estava com dinheiro e um documento fiscal da vítima.

Savino informou que o suspeito responderá por furto qualificado, por conta da facilidade e furtar bolsas. O homem será encaminhado ao Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp) de Juiz de Fora.

A delegacia dá continuidade às investigações, buscando outros suspeitos de crimes de roubo e furto na região.

Fonte: Assessoria/PCMG