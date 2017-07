Agentes da PJF recebem capacitação em Ibitipoca para atuação no Parque da Lajinha

Equipe formada por técnicos da Secretaria de Meio Ambiente (SMA) e integrantes do grupamento da Guarda Municipal Ambiental (GMA) participaram de reunião no Parque Estadual de Ibitipoca nessa quinta feira, 6. O convite chegou por meio do Instituto Estadual de Florestas (IEF) e objetiva efetivar troca de experiência em gestão de parques e aprimoramento em desenvolvimento de atividades de educação ambiental, para incremento do trabalho realizado no Parque da Lajinha. O local é um dos principais atrativos turísticos naturais de Juiz de Fora, e conta com palco para shows, pergolado de madeira, quiosques, orquidário, borboletário, academia de ginástica ao ar livre, playground e sistema de irrigação que aproveita as águas das nascentes.

Fonte: Assessoria/PJF