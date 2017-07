Uma idosa de 72 anos foi atropelada na tarde dessa quinta-feira, 6, no cruzamento entre a Rua Espírito Santo e a Avenida Rio Branco, no Centro. A vítima relatou ao socorrista do Samu que estava atravessando a via quando o táxi lhe esbarrou. O taxista parou o veículo e prestou socorro à vítima, enquanto aguardavam a chegada do Samu.



A vítima, segundo o socorrista, foi levada ao Hospital Monte Sinai consciente e sem sinais de fratura.