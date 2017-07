Grupo é preso no Dom Bosco suspeito de tráfico de drogas

Quatro homens foram presos suspeitos de tráfico de drogas, no bairro Dom Bosco, zona Sul, nessa quarta-feira, 5.

Segundo informações da Polícia Militar (PM) os quatros homens, de 21, 25, 28 e 32 anos, estavam dentro de um fusca quando foram abordados. Foram encontradas no interior do veículo, 29 pedras de crack e oito buchas de maconha. Ainda segundo a PM, um dos suspeitos, ao ser questionado de quem era o proprietário do veículo, disse que o dono do carro havia saído do local anteriormente em busca de ajuda, devido a um defeito no veículo.

A polícia fez buscas na casa de um dos suspeitos, onde foi encontrado um revólver calibre 32, com seis munições intactas.

Os suspeitos foram presos e todo material apreendido.